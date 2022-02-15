Сергей Глазьев: Технопарк "Ала-Тоо" получит поддержку "Сколково" и МГУ

"В Кыргызстане при Международном университете решено создать кыргызско-российский технопарк "Ала-Тоо". Решение одобрено на самом высшем уровне. Уже есть договоренность, что кыргызско-российский технопарк получит поддержку российских партнеров, которые имеют опыт в этой области. Это Сколково, Московский государственный университет, призванные содействовать совместному инновационному сотрудничеству наших стран, - сказал в интервью VB.KG член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии академик РАН Сергей Глазьев. - Создание такого технопарка – важный шаг к практическому воплощению замыслов и задач, которые поставили перед нами главы наших государств в организации международного научно-технического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза".

- Сергей Юрьевич, в чем необходимость создания такого совместного технопарка для наших стран?

- Создание в Кыргызстане кыргызско-российского технопарка – это очень важный шаг в продвижении научно-технического и технологического сотрудничества. В настоящее время в сфере инновационной экономики реализуется немного проектов, на которые можно опереться. В целом во всех странах Евразийского экономического союза наблюдается большое недофинансирование научно-исследовательских и конструкторских разработок. С одной стороны, это связано с недооценкой роли научно-технического прогресса в обеспечении экономического развития. С другой, инновации – это всегда большой риск. Новые технологии внедряются энтузиастами, хотя их технологии могут приносить огромную прибыль в дальнейшем. Но между созданием научно-технической идеи и ее реализацией – дистанция огромного размера. И 90 процентов инновационных проектов гибнет по мере прохождения этой дистанции.

Технопарк же – это среда, в которой инновационные проекты получают поддержку как консультационную, так и инвестиционного характера. Это дает возможность получить доступ к современным базам данных, находить партнеров в других странах.

- Какие инновационные проекты планируется осуществлять в этом технопарке?

- Технопарк, как я уже сказал, - это среда, где инновационные, перспективные проекты получают всестороннюю поддержку. В России даже принят закон, который вводит льготный режим хозяйственной деятельности для субъектов технопарка. Я думаю, что и в Кыргызстане важно для создания инновационной среды предусмотреть льготы для новаторов, реализующих свои научно-технические замыслы с учетом того, что это рискованная деятельность. Нужно предусмотреть и механизмы финансирования разработок, кредитования инновационных проектов, а также вывод их на общий рынок Евразийского экономического союза.

Я уже успел познакомиться с проектами, которые предполагается реализовать в нашем совместном технопарке. Несколько проектов из них сегодня очень актуальны и интересны и, думается, вполне осуществимы. Это производство базальтового волокна и композитных материалов. Из базальтовой горной породы можно получить безвредное для организма человека и конкурентоспособное на сегодняшний день с любым аналогичным материалом базальтовое волокно. Изделия на его основе применятся в промышленном и гражданском строительстве для утепления стен, межэтажных перекрытий, в судостроении и авиастроении, автомобилестроении, энергетике, химической и нефтехимической, электронной промышленности, металлургии. Тем более что кыргызская сторона уже получила международное подтверждение, что базальт, который предлагается использовать, высокого качества. Два ваших месторождения оказались подходящими для создания такого производства.

Значительный интерес представляет и проект по изготовлению лекарственных препаратов из ваших высокогорных трав, которые обладают большой биологической активностью, насыщены антиоксидантами и витаминами. Поэтому в этом технопарке планируется создание фармацевтического кластера. А также открытие передового по техническому уровню производства продуктов питания, в том числе экологически чистых.

- Но вряд ли наша страна потянет такие проекты.

- Конечно, расчет делается на помощь со стороны России. И сегодня главная задача – сформировать механизмы финансирования совместных проектов и программ. Для этого мы разработали положение о проектах и программах ЕАЭС. Проходит конкурс инновационных проектов, чтобы отобрать лучшие научно-технологические разработки – символы Евразийской интеграции. В рамках Евразийской экономической комиссии мы создали научно-технический совет с участием президента Академии наук Кыргызстана. Мы вместе обсуждаем инновационные проекты, реализуем новые для нас направления.

И хочу отметить, проектов, захватывающих внимание, немало, в том числе и из Кыргызстана. Честно сказать, я впечатлен успехами, о которых рассказали ваши ученые. Действительно в наше время непросто поддерживать такие хорошие темпы в образовании, науке, но им все-таки удается. Хотя мы все говорим об инновациях, научно-техническом прогрессе, но добиться в них нужных результатов весьма сложно.

- В Бишкеке планируется провести первый Евразийский экономический форум. Какие вопросы на нем будут рассматриваться?

- Да, мы готовим Евразийский экономический форум, который пройдет 26-27 мая в Бишкеке. На нем мы хотим представить наше видение научно-технического развития Евразийского экономического союза, продемонстрировать главам государств перспективные инновационные проекты.

- Над чем сейчас работает Евразийская экономическая комиссия?

- Согласно стратегическим направлениям Евразийской экономической интеграции, сейчас формируется механизм обмена данными по научным исследованиям, разрабатываем рамочную программу по научно-техническому развитию ЕАЭС. Перед нами стоит задача интеграции и в образовательной сфере. Нам интересна деятельность вашего МУК в создании общего образовательного пространства. Я думаю, что мы создадим сетевой научно-образовательный центр, который будет заниматься интеграцией ваших образовательных потенциалов и разработкой общих программ обучения.

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Как уже сообщалось, президент Садыр Жапаров наградил министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева орденом "Данакер" за большой вклад в интеграцию нашей страны в ЕАЭС. А ученый совет МУК присвоил ему звание Почетного профессора университета.

Мнения участников встречи

Асылбек Айдаралиев, председатель попечительского совета МУК, академик НАН:

- Кыргызско-российский технопарк совместно с институтами Академии наук, Госагентством интеллектуальной собственности и инноваций, Национальным аграрным университетом, Кыргызским государственным университетом строительства и архитектуры разработал уже более 20 научно-технических инновационных проектов, которые планируется осуществить в течение пяти лет. В настоящее время разрабатываются технологии переработки экологически чистого мяса яка, изготовление лекарственных препаратов из крови яка, которые насыщены антиоксидантами, способствуют оздоровлению и омоложению организма.

Идет работа и по изготовлению "домашней бензозаправки" производительностью 15-20 литров экологически чистого биотоплива в сутки, которое может быть использовано и в качестве автомобильного, и для обогрева помещения. В качестве сырья можно использовать остатки переработки картофеля, кукурузы, хлопка, пшеницы, сахарной свеклы и так далее.

Мурат Джуматаев, президент НАН КР, академик:

- Создание технопарка "Ала-Тоо" станет действительно практической реализацией наших научных разработок, поскольку сейчас не получается продвинуть их ни по одному направлению. Сейчас статус нашей Академии наук повышен. Мы впервые в мире включены в Конституцию страны. Такого нигде в мире нет. В Конституции говорится, что Национальная академия наук координирует исследования фундаментальных прикладных наук. Наша задача - реализовать это положение. И мы приветствуем любую возможность для развития и интеграции.