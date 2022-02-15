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Викрам Рузахунов подробно рассказал правозащитникам о пытках в Алмате

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- Наталья Крайнова
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Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов подробно рассказал руководителю аппарата Омбудсмена КР о пытках, которым был подвергнут в Алмате. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

Сообщается, что вчера, 14 февраля, руководитель аппарата Омбудсмена КР Аскат Азарбеков принял музыканта Викрама Рузахунова и его адвоката. Викрам Рузахунов подвергся пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов Алматы. В ходе встречи он поблагодарил представителей института Омбудсмена за то, что оказали содействие в его освобождении и возвращении домой, а также подробно рассказал о том, как его пытали.

Аскат Азарбеков и адвокат Викрама Рузахунова обсудили дальнейшие планы и действия по защите прав и законных интересов Рузахунова, которые будут осуществлены на основании международных документов по правам человека.

Напомним, институт Омбудсмена КР 10 января 2022 года оповестил Уполномоченного по правам человека в Казахстане Э.Азимову о деле и ситуации, касающихся Викрама Рузахунова, которая, в соответствии с просьбой аппарата Акыйкатчы, сразу же взяла данное дело под свой личный контроль.


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URL: https://www.vb.kg/414074
Теги:
Казахстан, омбудсмен, пытки, Кыргызстан
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