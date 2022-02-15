Викрам Рузахунов подробно рассказал правозащитникам о пытках в Алматы

Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов подробно рассказал руководителю аппарата омбудсмена КР о пытках, которым был подвергнут в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Сообщается, что вчера, 14 февраля, руководитель аппарата омбудсмена КР Аскат Азарбеков принял музыканта Викрама Рузахунова и его адвоката. Викрам Рузахунов подвергся пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов Алматы. В ходе встречи он поблагодарил представителей института омбудсмена за то, что оказали содействие в его освобождении и возвращении домой, а также подробно рассказал о том, как его пытали.

Аскат Азарбеков и адвокат Викрама Рузахунова обсудили дальнейшие планы и действия по защите прав и законных интересов Рузахунова, которые будут осуществлены на основании международных документов по правам человека.

Напомним, институт омбудсмена КР 10 января 2022 года оповестил уполномоченного по правам человека в Казахстане Э.Азимову о деле и ситуации, касающихся Викрама Рузахунова, которая в соответствии с просьбой аппарата акыйкатчы, сразу же взяла данное дело под свой личный контроль.