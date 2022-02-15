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Табун лошадей, убежавший в Узбекистан вернули кыргызстанцу

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 14 февраля пограничники Ала-Букинского пограничного отряда вернули лошадей гражданину Кыргызстана, сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сообщается, что 14 февраля к пограничникам обратился гражданин Д.К. - житель села Гулбак Аксыйского района Джалал-Абадской области с просьбой вернуть лошадей, которые во время выпаса перешли на территорию Узбекистана.

Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры, по результатам которых 35 голов лошадей были возвращены гражданину Кыргызстана.

С владельцем лошадей была проведена разъяснительная работа, ему были доведены требования о порядке выпаса лошадей вблизи государственной границы.


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URL: https://www.vb.kg/414076
Теги:
граница, Погранслужба
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