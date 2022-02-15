Табун лошадей, убежавший в Узбекистан вернули кыргызстанцу

В Кыргызстане вчера, 14 февраля пограничники Ала-Букинского пограничного отряда вернули лошадей гражданину Кыргызстана, сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Сообщается, что 14 февраля к пограничникам обратился гражданин Д.К. - житель села Гулбак Аксыйского района Джалал-Абадской области с просьбой вернуть лошадей, которые во время выпаса перешли на территорию Узбекистана.

Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры, по результатам которых 35 голов лошадей были возвращены гражданину Кыргызстана.

С владельцем лошадей была проведена разъяснительная работа, ему были доведены требования о порядке выпаса лошадей вблизи государственной границы.