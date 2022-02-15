Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Глава кабмина: Первый шаг к 400 млрд сомов мы уже сделали в январе

261  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Когда я заявил о 300 млрд сомов консолидированного бюджета, все смеялись, но в 2021 году он составил 311 млрд сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, в 2022 году планируется поднять доходную и расходную часть консолидированного бюджета до 400 млрд сомов.

"В январе ГНС и ГТС перевыполнили план по сборам. План составлял 3 млрд 359 млн сомов, исполнение составило 4 млрд 368 млн сомов. Перевыполнение почти на 1 млрд, а рост 130%. Первый шаг к 400 млрд сомов мы уже сделали в январе", - сказал глава кабмина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414081
Теги:
Акылбек Жапаров, бюджет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  