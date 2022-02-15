Глава кабмина: Первый шаг к 400 млрд сомов мы уже сделали в январе

Когда я заявил о 300 млрд сомов консолидированного бюджета, все смеялись, но в 2021 году он составил 311 млрд сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, в 2022 году планируется поднять доходную и расходную часть консолидированного бюджета до 400 млрд сомов.

"В январе ГНС и ГТС перевыполнили план по сборам. План составлял 3 млрд 359 млн сомов, исполнение составило 4 млрд 368 млн сомов. Перевыполнение почти на 1 млрд, а рост 130%. Первый шаг к 400 млрд сомов мы уже сделали в январе", - сказал глава кабмина.