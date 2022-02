В Бишкеке прошел благотворительный концерт в помощь детям, больным раком

В Кыргызстане сегодня, 15 февраля, отмечают Международный день борьбы с детским раком.

В честь этой даты фонд Help the children-SKD вместе с Манасом Акматбековым организовали благотворительный концерт при поддержке Министерства культуры для подопечных детей фонда. Об этом сообщает пресс-служба фонда Help the children-SKD.

Во время концерта удалось собрать 749 265 сомов. Все собранные средства пойдут на лечение Малика Мураталиева, страдающего диагнозом лимфома Ходжкина классической формы. Кроме того, фонд перечислил 10 тысяч долларов на лечение Байэля Еркетанова с диагнозом апластическая анемия тяжелой формы.

Международный день борьбы с детским раком был утвержден в 2003 году. С тех пор он отмечается в 38 странах мира под патронатом Международного общества детских онкологов и по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком (ICCCPO). Ежегодно 15 февраля люди во всем мире проводят благотворительные акции, направленные на привлечение внимания общества и правительств к этой проблеме и оказание посильной помощи больным детям.

Президент фонда Елена Конева и вся команда благотворительного фонда выражает огромную благодарность Манасу Акматбекову, организаторам, а также всем участникам концерта:

Айгуль Курмановой

Rahman Aman

Гульнар Тойгонбаевой

Гульнур Сатылгановой

Группе "Инсан"

Группе "Элес"

Группе "Старый город"

Детской группе "KGтай"

Детской группе "Сыйкыр"

Данияу Казакову

Жамиле Муратовой

Игорю Воронцову

Асель Сапаралиевой

Каныкей Раималиевой

Оксане Шутовой

ОмурбекутАндарбекову

Розе Косаковой

Стефану Стоянову

Султану Садыралиеву

Тилеку Токтоналиеву

Ширин Нурак

Ырыскелди Осмонкулову

Эсену Салиеву

Эмилю Эген