За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались более девяти тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 9132 человека. Такие данные на 15 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.

Из этого количества граждан первичной серией вакцинированы – 6529 человек. Всего первой дозой вакцинированы 1 383 143 человека.

Повторно первичной серией вакцинированы – 672 человека. Общее количество сделанных прививок второй дозой – 1 127 982.

Бустерную дозу получили – 1931 человек. Общее количество сделанных прививок 3-й дозой – 91 993.

Согласно данным по полученной бустерной дозе, за сутки вакцинированы в:

г. Бишкек – 258;

г. Ош – 80;

в Чуйской области – 109;

в Ошской области – 291;

в Таласской области – 65;

в Нарынской области – 67;

в Иссык-Кульской области – 215;

в Джалал-Абадской области – 654;

в Баткенской области – 192.