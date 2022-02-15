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За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались более девяти тысяч человек

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- Анастасия Карелина
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За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 9132 человека. Такие данные на 15 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.

Из этого количества граждан первичной серией вакцинированы – 6529 человек. Всего первой дозой вакцинированы 1 383 143 человека.

Повторно первичной серией вакцинированы – 672 человека. Общее количество сделанных прививок второй дозой – 1 127 982.

Бустерную дозу получили – 1931 человек. Общее количество сделанных прививок 3-й дозой – 91 993.

Согласно данным по полученной бустерной дозе, за сутки вакцинированы в:

г. Бишкек – 258;

г. Ош – 80;

в Чуйской области – 109;

в Ошской области – 291;

в Таласской области – 65;

в Нарынской области – 67;

в Иссык-Кульской области – 215;

в Джалал-Абадской области – 654;

в Баткенской области – 192.


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URL: https://www.vb.kg/414088
Теги:
статистика, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, вакцинация
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