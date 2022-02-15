За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались более девяти тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 9132 человека. Такие данные на 15 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.
Из этого количества граждан первичной серией вакцинированы – 6529 человек. Всего первой дозой вакцинированы 1 383 143 человека.
Повторно первичной серией вакцинированы – 672 человека. Общее количество сделанных прививок второй дозой – 1 127 982.
Бустерную дозу получили – 1931 человек. Общее количество сделанных прививок 3-й дозой – 91 993.
Согласно данным по полученной бустерной дозе, за сутки вакцинированы в:
г. Бишкек – 258;
г. Ош – 80;
в Чуйской области – 109;
в Ошской области – 291;
в Таласской области – 65;
в Нарынской области – 67;
в Иссык-Кульской области – 215;
в Джалал-Абадской области – 654;
в Баткенской области – 192.