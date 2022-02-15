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Лавиной накрыло рабочих "Чайна Роуд" в Джалал-Абадской области

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 14 февраля, около 12.30 часов в северной части тоннеля, расположенного примерно на 334-м километре (перевал Кок-Арт) альтернативной автодороги Север - Юг (Балыкчы - Джалал-Абад),сошла лавина (объем уточняется). Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Лавиной накрыло рабочих компании "Чайна Роуд", служебную автомашину "Нива", один погрузчик и два экскаватора. Три человека пропали без вести (уточняются фамилии).

Также примерно в 17. 30 часов примерно на 340-м км автодороги (южная сторона тоннеля) сошла лавина, в результате чего в овраге затонул один пикап и один вагон. Три человека пострадали (1956 г.р. А.А., 1970 г.р. К.Т. - граждане КР, и Л.З. – гражданин Китая), один человек пропал без вести (фамилия уточняется).

Для руководства спасательными работами задействована оперативная группа спасателей во главе с начальником Джалал-Абадского областного управления МЧС КР полковником Абдулнаиром Закировом.

Вчера были проведены поисково-спасательные и очистные работы, но из-за погодных условий и лавин на дороге мероприятия были приостановлены из соображений безопасности.

Пострадавших доставили в больницу села Октябрь Сузакского района.

В настоящее время продолжаются розыск четырех граждан, оказавшихся под лавиной.


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URL: https://www.vb.kg/414090
Теги:
Джалал-Абадская область, лавина, МЧС
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