Жертве пыток передали 50 тысяч сомов компенсации от государства

Жертве пыток Улану Назаралиеву правозащитники передали 50 тысяч сомов. В такую сумму суд оценил причиненный физический и моральный вред 39-летнему мужчине, сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане.

В ноябре 2012 года в ИВС ОВД Джалал-Абада Назаралиева били кулаками, ногами, душили. Однажды по причине жалобы на головную боль милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что "он может даже порезать себя, и ему никто не окажет помощь". Мужчина от безысходности действительно нанес себе порезы в области кистей.

В заключении специалиста по судебной психиатрии сообщается, что "воздействие стресс-факторов в виде жестокого обращения и пыток сопровождалось причинением Назаралиеву физических (в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга) и психологических (нравственных) страданий". Но по результатам прокурорской проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: "доводы, указанные в жалобе, не нашли своего подтверждения" и "в действиях сотрудников ОВД г. Джалал-Абада отсутствует состав преступления".

После бессмысленной беготни в надежде привлечь милиционеров к ответственности Назаралиев обратился с жалобой в Комитет ООН по правам человека.

"Поводом для обращения в Комитет ООН послужило то, что были исчерпаны все доступные средства правовой защиты на национальном уровне - все этапы досудебной и судебной защиты", - сказал адвокат "Справедливости" Сардор Абдухалилов.

Для вынесения положительного решения (соображения) по этому делу со стороны Комитета ООН понадобилось почти 7 лет. Свое соображение Комитет ООН вынес 5 июля 2019 года как "неэффективное расследование фактов пыток".

На основании решения (соображения) Комитета ООН 11 ноября 2020 года адвокат правозащитной организации "Справедливость" Сардор Абдухалилов обратился в Первомайский районный суд Бишкека с требованием взыскать с Министерства финансов 3 миллиона сомов за счет казны Кыргызской Республики.

Но суды всех трёх инстанций причиненный физический и моральный вред оценили всего в 50 тысяч сомов.

Правозащитники, как представители по доверенности, передали Назаралиеву сумму, перечисленную от государства.