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Повесть Чингиза Айтматова "Джамиля" перевели на немецкий язык

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- Наталья Крайнова
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В Берлине состоялась презентация повести Чингиза Айтматова "Джамиля" на немецком языке, сообщает пресс-служба МИД.

12 февраля 2022 года во дворце Шёнхаузен в Берлин состоялась презентация повести "Джамиля" на немецком языке в иллюстрации Кэт Меншик, являющейся известным иллюстратором в Германии.

В презентации приняли участие известный германский литературовед, журналист Ирмтрауд Гучке, представитель посольства КР в Федеративной Республике Германия, а также читатели и поклонники произведений Айтматова в Германии.

Вечер сопровождался чтением отрывков из повести "Джамиля" и дискуссией на тему о жизни героев данного произведения. Мероприятие прошло с участием представителей германских СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/414095
Теги:
Германия, литература, Чингиз Айтматов
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