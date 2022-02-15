Повесть Чингиза Айтматова "Джамиля" перевели на немецкий язык

В Берлине состоялась презентация повести Чингиза Айтматова "Джамиля" на немецком языке, сообщает пресс-служба МИД.

12 февраля 2022 года во дворце Шёнхаузен в Берлин состоялась презентация повести "Джамиля" на немецком языке в иллюстрации Кэт Меншик, являющейся известным иллюстратором в Германии.

В презентации приняли участие известный германский литературовед, журналист Ирмтрауд Гучке, представитель посольства КР в Федеративной Республике Германия, а также читатели и поклонники произведений Айтматова в Германии.

Вечер сопровождался чтением отрывков из повести "Джамиля" и дискуссией на тему о жизни героев данного произведения. Мероприятие прошло с участием представителей германских СМИ.