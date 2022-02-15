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Водонагреватель на солнечных батареях успешно функционирует в школе № 84

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- Айжан Мамбеталиева
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Молодежное экологическое движение MoveGreen организовало для журналистов пресс-тур, в рамках которого участники посетили среднюю школу № 84, где в прошлом году был установлен водонагреватель, работающий на солнечных батареях. Солнечный коллектор установили над столовой, теперь для учеников младших классов есть горячая вода, чтобы помыть руки перед приемом пищи.

Раньше мальчишки и девчонки, забегая с улицы в столовую, сразу садились за столы, теперь же благодаря такой установке теплая вода поступает в пять раковин с умывальниками, которые находятся перед входом в помещение. Причем прибор разогревает воду даже в пасмурную погоду круглый год. К слову, в жилмассивах чаще всего очень низкое напряжение электроэнергии, поэтому внедрение новых технологий – помощь жителям района. Такая установка помогает также экономить на электричестве.

Водонагреватель на солнечных панелях объемом 100 литров с апреля по сентябрь по три раз в день поднимает температуру воды до 90 градусов, с октября по март один раз в день поднимает температуру воды до 40-45 градусов. Он оборудован электрическим тэном мощностью 1,5 кВт для поддержания необходимой температуры воды зимой в ночное время суток.

Также в жилмассиве "Ак-Орго", где находится школа, не хватает зеленых насаждений и очень много дорог и машин вокруг. Благодаря партнерскому проекту молодежного экологического движения MoveGreen и общественного фонда "Инициатива Арча" удалось провести придорожное озеленение. А в школе совместно со специалистами из муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" создали настоящий оазис – уголок с живыми растениями в горшках. Туда поставили герань-пеларгонию - она хорошо обеззараживает воздух в помещении. В рамках проекта для школы были закуплены горшки, а специалисты "Бишкекзеленхоза" передали школе цветы. Кстати, такие проекты по созданию живых уголков прошли в пяти столичных школах.

В коридоре на втором этаже - настоящая цветочная оранжерея: бегония, китайская роза, колеус, различные фикусы, суккуленты и, конечно, герань украшают помещение. Следуя санитарным нормам, на переменах дети должны выйти из кабинетов, а учителя сделать сквозное проветривание помещения. Но из-за плохого качества воздуха в этом районе такая практика не осуществляется. А из-за большого количества учеников в классе влажность воздуха очень сильно увеличивается, соответственно возрастает и санитарная нагрузка. Немного улучшить эту ситуацию помогают растения, обеззараживая воздух.


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URL: https://www.vb.kg/414096
Теги:
дети, молодежь, экология, Бишкек, жилмассив, воздух в Бишкеке
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