В КР пресечен канал изготовления поддельных ПЦР-тестов

В Кыргызстане выявлен незаконный канал изготовления и распространения поддельных электронных справок об отрицательном результате ПЦР-исследования на коронавирус с QR-кодами диагностических лабораторий КР и иностранных государств, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что в качестве одного из ключевых участников нелегальной схемы установлен и задержан гражданин Кыргызстана К.А.А. При осмотре принадлежащего ему смартфона обнаружено свыше 1000 поддельных электронных справок известных сетей отечественных и иностранных диагностических лабораторий.

Собранные материалы вместе с задержанным лицом переданы по посредственности в органы внутренних дел для проведения дальнейших процессуальных действий.

Органы ГКНБ КР продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной вовлеченности самих сотрудников диагностических лабораторий в преступную деятельность, а также установление и привлечение к ответственности всех других лиц, причастных к противоправному изготовлению и распространению поддельных ПЦР-тестов.

ГКНБ предупреждает, что подделка, сбыт, изготовление и использование официальных документов влекут установленную законодательством уголовную ответственность.