ООН: Примерно 3,6% населения Земли - мигранты

На сегодняшний день в мире насчитывается примерно 281 млн международных мигрантов - 3,6 процента населения Земли. Об этом сообщает агентство Anadolu с ссылкой на пресс-службу ООН. Такие данные были представлены в связи с началом Международной недели миграции под эгидой ООН. Цель инициативы – провести обзор выполнения глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

"Речь идет о людях, которые живут и работают за пределами тех стран, где родились. Они переселяются в поисках лучшей жизни для себя и своих детей, вносят огромный вклад в развитие принимающих стран и стран своего происхождения",- говорится в сообщении пресс-службы.

В последние годы масштабы международной миграции неуклонно растут: в 2020 году в мире было на 128 миллионов больше мигрантов, чем в 1990 году, и в три раза больше, чем в 1970 году.

В последние десятилетия самыми привлекательными странами для мигрантов были Соединенные Штаты Америки и Германия. В 1970 году в США насчитывалось 12 миллионов международных мигрантов, а сегодня – более 51 миллиона.

В Германии только за последние 10 лет число международных мигрантов увеличилось с 8,9 миллионов до 16 миллионов. Привлекательными государствами для мигрантов являются также Франция, Россия, Объединенные Арабские Эмигранты и Саудовская Аравия. В Объединенных Арабских Эмиратах 88 процентов населения - международные трудящиеся мигранты.

Более 60 процентов людей отправляются в поисках заработка и лучшей жизни в страны Европы и Азии. За ними следует Северная Америка, где работают 59 миллионов международных мигрантов, что составляет 21 процент всех глобальных миграционных потоков. 9 процентов мигрантов приходятся на Африку и три процента – на страны Океании.