Глава кабмина Акылбек Жапаров прокомментировал работу Эдиля Байсалова

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров дал свою оценку работе вице-премьер-министра Эдиля Байсалова.

"Эдиль Байсалов учится быть одним из руководителей правительства, там, где есть работа, всегда будет критика.

Я думаю, у него большой потенциал, если он научится управлять своими эмоциями. Иногда все же многолетний опыт в НПО дает о себе знать", - сказал Жапаров.

Напомним, сегодня прошла пресс-конференция главы кабинета министров, где Акылбек Жапаров отвечал на вопросы о работе кабинета министров, о делимитации кыргызско-таджикской границы, про увеличение заработных плат и на другие актуальные вопросы.