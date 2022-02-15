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Глава кабмина Акылбек Жапаров прокомментировал работу Эдиля Байсалова

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров дал свою оценку работе вице-премьер-министра Эдиля Байсалова.

"Эдиль Байсалов учится быть одним из руководителей правительства, там, где есть работа, всегда будет критика.

Я думаю, у него большой потенциал, если он научится управлять своими эмоциями. Иногда все же многолетний опыт в НПО дает о себе знать", - сказал Жапаров.

Напомним, сегодня прошла пресс-конференция главы кабинета министров, где Акылбек Жапаров отвечал на вопросы о работе кабинета министров, о делимитации кыргызско-таджикской границы, про увеличение заработных плат и на другие актуальные вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/414103
Теги:
Акылбек Жапаров, Эдиль Байсалов, пресс-конференция, кабмин
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