Акылбек Жапаров раскрыл золотые секреты

На сегодняшней пресс-конференции председатель кабинета министров Акылбек Жапаров рассказал, когда закончатся переговоры Кыргызстана с Centerra Gold.

Он назвал Кумтор эпопеей, которая станет золотой страницей нашего Кыргызстана.

"Это не спор, не рейдерский захват чужого имущества, это победа кыргызского народа, возвращение собственного достояния, полностью суверенное действо на территории независимого государства. С этой точки зрения мы должны рассматривать вопрос Кумтора ", - отметил глава кабмина.

Он заявил, что приезд в Кыргызстан и дача показаний Аскаром Акаевым помогли сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки.

По словам главы кабмина, завершить переговоры с канадцами планируется к 15 марта.

"Канадцы 4-5 лет готовились к тому, что кыргызы вернут предприятие себе. Но в связи с тем, что золото все время поднималось в цене, они уезжать не хотели, открывали счета за границей и переводили средства в заграничные банки. После введения внешнего управления мы получили прибыль в 326-329 миллионов долларов. Есть оборотный капитал. 220 миллионов долларов чистого дохода получаем помимо налогов. Раньше они не оплачивали 4 процента налогов, это минеральная сырьевая база. Сейчас Кумтор платит 18 процентов от валового дохода", - заявил Жапаров.

Он отметил, что сейчас золото не вывозится из страны, хотя до этого 410 тонн вывезли.

"Золото, если и продаем, остается в стране. Золото должно быть достоянием народа. Также хотим, чтобы кыргызское золото было в каждой семье, для этого будем выпускать монеты. Граждане смогут купить от 1 г до 10 кг золота", - сообщил Акылбек Жапаров.