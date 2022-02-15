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Акылбек Жапаров рассказал о заветной мечте президента Садыра Жапарова

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- Умар Тамашев
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Строительство экологически чистого города Асман на берегу Иссык-Куля – это мечта президента, заявил на пресс-конференции 15 февраля председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

"Я надеюсь, мечта нашего президента претворится в жизнь. Мы работаем над разработкой генерального плана, ищем источники обеспечения воды, электроэнергии. Очень много интересных предложений от инвесторов. Первая ласточка от гражданина, который работал в Америке, - приехал и в Караколе хочет построить IT-городок для программистов со всего света. Мы сделаем все возможное и невозможное. Если у него получится, почему не должно получиться и с городом Асманом? Асман в том или ином виде претворится в жизнь в ближайшие 5 лет", - отметил глава кабмина.

Акылбек Жапаров также ответил на вопрос о том, сможет ли построить Асман Тимур Файзиев.

"Тимура Файзиева знаю давно. Он идейный парень. Он сначала должен разработать генеральный план, геодезические изыскания провести. Он сможет это сделать. Его энергии и мозгов достаточно. Энергию свою он направлял на строительство и продажу домов. Мы подумали привлечь этот его талант и для строительства целого города. Он согласился. Использует 1 миллиард долларов своих средств на инженеров, геодезистов и строителей, которые разрабатывают план", - сказал глава кабинета министров и попросил дать Файзиеву 2-3 месяца, прежде чем делать выводы.


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URL: https://www.vb.kg/414112
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, Иссык-Кульская область, кабмин
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