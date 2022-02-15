На литейном предприятии в Кара-Балте заложили капсулу под расширение

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров сегодня, 15 февраля, в ходе рабочей поездки в Чуйскую область осмотрел литейное предприятие "Вулкан плюс" в городе Кара-Балте Жайылского района. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Сообщается, что на протяжении последних 11 лет с момента образования ОсОО "Вулкан плюс" работает с горнодобывающими предприятиями и цементными заводами страны, производя детали для мельниц, дробильного оборудования, печей и автомобилей.

Производственная мощность 30 тыс. тонн в год. Продукция предприятия сбывается как внутри Кыргызстана, так и на рынках стран ближнего зарубежья. За последние 5 лет компания входит в топ-200 самых успешных компаний страны. Объем выпущенной товарной продукции за 2021 год составил 727,5 миллиона сомов.

Кроме того, президента ознакомили с проектом строительства линии для литья помольных шаров и металлоизделий на базе предприятия.

Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство безопочной формовочной линии для литья мелющих шаров и металлоизделий ООО "Вулкан Плюс". Ввод в эксплуатацию данной линии позволит увеличить производительность предприятия до 100 тысяч тонн в год.

Глава государства отметил, что производство мелющих шаров и металлоизделий открывают большие возможности для развития горнодобывающей промышленности и выпуск тяжелой техники собственными силами.