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Канадские врачи теперь выписывают пациентам билеты в национальные парки

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- Анастасия Карелина
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В Канаде врачам разрешили выписывать своим пациентам билеты в национальные парки. Об этом сообщает knife.media.

Согласно такому рецепту, гулять в парке нужно будет не менее двух часов в неделю, как минимум 20 минут в день.

Специалисты считают, что время, которое человек проводит на природе, улучшает не только его психическое, но и физическое здоровье, укрепляя иммунную систему. Прогулки помогают облегчить симптомы депрессии, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), посттравматического стрессового расстройства и других болезней.

Лабораторные исследования показывают, что даже взгляд на пейзаж или просто прослушивание звуков природы может унять тревогу и улучшить настроение человека.


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URL: https://www.vb.kg/414116
Теги:
Канада, здравоохранение, парк, медицина, в мире
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