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В Москве женщина выбросила новорожденного сына в окно. Малыш выжил

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- Анастасия Карелина
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В российской столице 30-летняя женщина после домашних родов выбросила своего малыша в окно. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Этот ужасный случай произошел на юго-востоке Москвы.

"По предварительной информации, около 21:00 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольской. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы", - говорится в сообщении.

На место ЧП был направлен заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.


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URL: https://www.vb.kg/414118
Теги:
новорожденный, Россия, Москва, ЧП, в мире, прокуратура
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