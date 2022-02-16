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Детям с инвалидностью не доступны новые аппараты из-за недоработки кабмина

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане родители девочки с инвалидностью жалуются, что не могут растаможить слуховой аппарат для ребенка из-за того, что кабинет министров не утвердил перечень таких товаров в связи с принятием нового налогового кодекса. Об этом они сообщили в редакцию vb.kg.

"Предыдущее постановление правительства № 735 от 30.12.2008 года утратило силу в части для товаров для инвалидов. Новое постановление не могут принять. Перечень специализированных товаров для инвалидов не принят. НДС стоит 1200 евро, таможенная пошлина 450 евро. Для нас это огромные деньги. Этот слуховой аппарат необходим для нашей дочери с инвалидностью", - написал отец девочки.


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URL: https://www.vb.kg/414120
Теги:
дети, инвалиды, таможенные пошлины, Налоговый кодекс, ЛОВЗ
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