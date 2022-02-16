В чьих карманах осядут аграрные миллиарды?

Огромные средства в нынешнем году вкладывает правительство в развитие аграрной отрасли. Но дойдут ли до фермеров бюджетные деньги?

Крестьяне в нынешнем году получат льготные кредиты на общую сумму до 5 миллиардов сомов. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Нурдин Алишеров.

Сказанное замминистра было сродни сенсации. Обычно фермерам в рамках ежегодного проекта "Финансирование сельского хозяйства" выделялось от 500 миллионов до миллиарда сомов.

Только возникает вопрос: а все ли выделенные средства дойдут до сельхозпроизводителей? Ведь президент Садыр Жапаров несколько месяцев назад говорил, что кредиты получают только 3 процента фермеров, деньги достаются в основном... акимам, губернаторам, их родственникам. Бывало множество случаев, когда кредиты присваивали городские бизнесмены, имея "своих людей" в банках.

Журналист "Вечернего Бишкека" много раз разговаривал с фермерами по этому поводу. И все (!) они говорили о том, что льготные кредиты получить практически невозможно. К сожалению, заместитель министра сельского хозяйства Нурдин Алишеров ни слова не сказал об установлении жесткого контроля за расходованием государственных средств. А без этого деньги опять будут утекать налево. Вариантов коррупционных схем при оформлении кредитов более чем достаточно.

В нынешнем году правительство впервые за последние 30 лет выделило миллиард сомов на ремонт межхозяйственной оросительной сети. Раньше чиновники говорили, что большие каналы находятся в идеальном состоянии, но сейчас вынуждены признать, что 40 процентов поливной воды из них уходит в землю. Предположим невероятное: все каналы мелиораторы успеют подготовить к вегетационному периоду, но главная проблема в том, что внутрихозяйственные арыки практически разрушены. Но их восстановлением никто не занимается - ни сами земледельцы, ни организация, которая должна это делать. Ассоциация водопользователей обязана на собранные с земледельцев деньги ремонтировать арыки. Но у них, как они утверждают, нет на это важнейшее дело средств. Может, имеет смысл государству дотировать и это объединение?

Невероятно, но факт: из бюджета выделяется еще миллиард сомов на приобретение семян высокоурожайных культур. Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства, уже завершаются переговоры на эту тему с российскими семеноводческими хозяйствами. Драгоценный посевной материал сначала размножают в семхозах, а потом продают фермерам. Если Минсельхоз пойдет по этому пути, то обильные урожаи мы получим только на опытных делянках, а фермерам этой весной придется сеять продовольственное зерно, и урожай снова будет предельно низким.

Правительство также приняло решение о выделении 10 миллиардов сомов на приобретение высокопроизводительного скота. Его предполагается отправить для размножения в племенные хозяйства. Только вот у нас эффективно действующих племхозов почти не осталось. Весь элитный скот давно находится у частников, которые продают высокопроизводительных буренок и овец за большие деньги. Рядовые животноводы просто не смогут приобрести живность.

Выделение значительных средств из бюджета на развитие аграрной отрасли - дело необходимое. Только вот параллельно с этим нужен и механизм их эффективного использования. Иначе деньги будут потрачены впустую.