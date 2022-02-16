Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

В чьих карманах осядут аграрные миллиарды?

187  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Огромные средства в нынешнем году вкладывает правительство в развитие аграрной отрасли. Но дойдут ли до фермеров бюджетные деньги?

Крестьяне в нынешнем году получат льготные кредиты на общую сумму до 5 миллиардов сомов. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Нурдин Алишеров.

Сказанное замминистра было сродни сенсации. Обычно фермерам в рамках ежегодного проекта "Финансирование сельского хозяйства" выделялось от 500 миллионов до миллиарда сомов.

Только возникает вопрос: а все ли выделенные средства дойдут до сельхозпроизводителей? Ведь президент Садыр Жапаров несколько месяцев назад говорил, что кредиты получают только 3 процента фермеров, деньги достаются в основном... акимам, губернаторам, их родственникам. Бывало множество случаев, когда кредиты присваивали городские бизнесмены, имея "своих людей" в банках.

Журналист "Вечернего Бишкека" много раз разговаривал с фермерами по этому поводу. И все (!) они говорили о том, что льготные кредиты получить практически невозможно. К сожалению, заместитель министра сельского хозяйства Нурдин Алишеров ни слова не сказал об установлении жесткого контроля за расходованием государственных средств. А без этого деньги опять будут утекать налево. Вариантов коррупционных схем при оформлении кредитов более чем достаточно.

В нынешнем году правительство впервые за последние 30 лет выделило миллиард сомов на ремонт межхозяйственной оросительной сети. Раньше чиновники говорили, что большие каналы находятся в идеальном состоянии, но сейчас вынуждены признать, что 40 процентов поливной воды из них уходит в землю. Предположим невероятное: все каналы мелиораторы успеют подготовить к вегетационному периоду, но главная проблема в том, что внутрихозяйственные арыки практически разрушены. Но их восстановлением никто не занимается - ни сами земледельцы, ни организация, которая должна это делать. Ассоциация водопользователей обязана на собранные с земледельцев деньги ремонтировать арыки. Но у них, как они утверждают, нет на это важнейшее дело средств. Может, имеет смысл государству дотировать и это объединение?

Невероятно, но факт: из бюджета выделяется еще миллиард сомов на приобретение семян высокоурожайных культур. Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства, уже завершаются переговоры на эту тему с российскими семеноводческими хозяйствами. Драгоценный посевной материал сначала размножают в семхозах, а потом продают фермерам. Если Минсельхоз пойдет по этому пути, то обильные урожаи мы получим только на опытных делянках, а фермерам этой весной придется сеять продовольственное зерно, и урожай снова будет предельно низким.

Правительство также приняло решение о выделении 10 миллиардов сомов на приобретение высокопроизводительного скота. Его предполагается отправить для размножения в племенные хозяйства. Только вот у нас эффективно действующих племхозов почти не осталось. Весь элитный скот давно находится у частников, которые продают высокопроизводительных буренок и овец за большие деньги. Рядовые животноводы просто не смогут приобрести живность.

Выделение значительных средств из бюджета на развитие аграрной отрасли - дело необходимое. Только вот параллельно с этим нужен и механизм их эффективного использования. Иначе деньги будут потрачены впустую.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414124
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  