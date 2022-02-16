Вандализм на православных кладбищах: дело взято под особый контроль

"Министерству внутренних дел Кыргызской Республики поручено взять под особый контроль расследование фактов вандализма на православных кладбищах", - заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он отметил, что участившиеся случаи вандализма на кладбищах вызывают обеспокоенность.

"В ходе недавней встречи с епископом Бишкекским и Кыргызстанским Даниилом были обсуждены актуальные вопросы в религиозной сфере, в том числе и участившиеся случаи вандализма на православных кладбищах. Кабинет министров уделяет этому вопросу особое внимание и резко осуждает подобные противозаконные деяния. Правоохранительным органам даны поручения по расследованию фактов вандализма и привлечению виновных лиц к ответственности по всей строгости закона. Местным органам власти поручено провести соответствующую работу на вверенных территориях. Районным властям выделены дополнительные средства на благоустройство и ограждение кладбищ. Данный вопрос находится на особом контроле", - сказал Эдиль Байсалов.