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Вандализм на православных кладбищах: дело взято под особый контроль

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- Алина Мамаева
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"Министерству внутренних дел Кыргызской Республики поручено взять под особый контроль расследование фактов вандализма на православных кладбищах", - заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он отметил, что участившиеся случаи вандализма на кладбищах вызывают обеспокоенность.

"В ходе недавней встречи с епископом Бишкекским и Кыргызстанским Даниилом были обсуждены актуальные вопросы в религиозной сфере, в том числе и участившиеся случаи вандализма на православных кладбищах. Кабинет министров уделяет этому вопросу особое внимание и резко осуждает подобные противозаконные деяния. Правоохранительным органам даны поручения по расследованию фактов вандализма и привлечению виновных лиц к ответственности по всей строгости закона. Местным органам власти поручено провести соответствующую работу на вверенных территориях. Районным властям выделены дополнительные средства на благоустройство и ограждение кладбищ. Данный вопрос находится на особом контроле", - сказал Эдиль Байсалов.


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URL: https://www.vb.kg/414128
Теги:
вандализм, кабмин, Эдиль Байсалов
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