В ИВС ГУВД проводят капитальный ремонт

Как сообщают в управлении капитального строительства, в изоляторе временного содержания (ИВС) ГУВД столицы проводится капитальный ремонт.

Двухэтажное здание оснащено пищеблоком, санузлом и 31 помещением.

В настоящее время ремонтируют пищеблок и санузлы, проводят работы по обшивке кафелем. Также ремонтируются камеры, коридоры, кабинеты администрации и приемная. Отремонтируют и вентиляцию, систему внутреннего отопления.

По результатам тендера капитальный ремонт проводит подрядная организация ОсОО "Рамазан Курулуш".

Ремонтные работы планируется завершить к концу апреля текущего года.