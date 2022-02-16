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В ИВС ГУВД проводят капитальный ремонт

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- Алина Мамаева
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Как сообщают в управлении капитального строительства, в изоляторе временного содержания (ИВС) ГУВД столицы проводится капитальный ремонт.

Двухэтажное здание оснащено пищеблоком, санузлом и 31 помещением.

В настоящее время ремонтируют пищеблок и санузлы, проводят работы по обшивке кафелем. Также ремонтируются камеры, коридоры, кабинеты администрации и приемная. Отремонтируют и вентиляцию, систему внутреннего отопления.

По результатам тендера капитальный ремонт проводит подрядная организация ОсОО "Рамазан Курулуш".

Ремонтные работы планируется завершить к концу апреля текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/414131
Теги:
ИВС, ремонт, Бишкек, Кыргызстан
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