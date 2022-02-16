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Мэр Бишкека встретился с хокимом Ташкента

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- Алина Мамаева
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обсудили вопросы укрепления связей между двумя столицами, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В ходе встречи обсуждены вопросы обмена опытом в сфере благоустройства городов, цифровизации услуг, развития городской инфраструктуры и управления ТБО.

Стороны отметили необходимость укрепления отношений между городами на новый уровень.

По итогам встречи между мэрией города Бишкек и хокимиятом Ташкента подписан план мероприятий на 2022-2024 годы.

Кроме того, глава столичного муниципалитета ознакомился с деятельностью ООО "Технопарк", государственного унитарного предприятия "Махсустранс", управления городским транспортом АО "Тошшахартрансхизмат"


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URL: https://www.vb.kg/414132
Теги:
мэрия, Узбекистан, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, мэр, Айбек Джунушалиев
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