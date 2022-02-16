В Бишкеке прошел конгресс для инструкторов и педагогов-хореографов

В Бишкеке прошел конгресс для инструкторов, педагогов-хореографов и руководителей танцевальных школ. Участие в событии лично и в онлайн формате приняли представители столицы, Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Таласской областей.

Конгресс проходил в кыргызской столице в течение одного дня. Однако важных вопросов и презентаций было так много, что работа продолжалась с утра до самого вечера.

Организовали конгресс Федерация современного эстрадного танца Кыргызской Республики под руководством Оксаны Поляничко и Кыргызская федерация спортивного искусства контемпорари и модерна под руководством Татьяны Кузнецовой.

Собравшихся познакомили со структурами федераций, рассказали об их членстве в международных организациях (IDO и World Art & Dance Alliance), партнерстве с коллегами из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кореи, Турции и других стран, перспективах развития.

На конгрессе прошли презентации Союза чир спорта КР, Союза роуп скиппинга и джамп роуп КР и Федерации спортивных мажореток и батон твирлинга КР.

"Мы пришли к выводу, что нужно давать людям, как можно больше информации. Те, кто состоят в федерациях, ею владеют. Остальные, увы, нет. Зачастую, участвуя в соревнованиях проводимых федерациями, люди даже не читают положений, которые мы рассылаем. Отсюда и возникают всевозможные недоразумения, даже конфликты. На конгрессе мы разъяснили сами понятия – конкурс, фестиваль, соревнование. Рассказали о статусности мероприятий, чтобы руководители грамотно ставили цели перед собой и учениками. Недавно мы ввели такое новшество - обязательная роспись родителей, как подтверждение того, что они ознакомлены с положением мероприятия, в котором будет участвовать их ребенок. Смотрят, как правило, на дисциплины, место проведения события, размер вступительного взноса за участие. В нюансы мало кто вникает, а они очень важны", - рассказала vb.kg Оксана Поляничко.

Познакомились участники конгресса со структурой судейского комитета, самой системой судейства, требованиями, предъявляемыми к судьям, их правами и обязанностям, критериями оценок, специальной терминологией, возрастным делением участников, номинациями, дисциплинами. Узнали, как определить, в какой именно номинации можно заявить тот или иной танцевальный номер? Что такое онлайн-регистрация и для чего она нужна.

"Многие думают, что мы заранее печатаем дипломы с результатами состязаний. Это не так. Наши федерации единственные в Кыргызстане, у кого есть судейский комитет, и кто воспитывает профессиональных судей. Мы делаем это целенаправленно, потому что хотим, чтобы наших танцоров и спортсменов оценивали настоящие профи, которые разбираются в том или ином направлении. У нас на соревнованиях не бывает случайных людей в жюри. Мы не приглашаем просто известного танцора или деятеля культуры. Ведь он не может оценить, скажем, выступление участницы, танцующей ориенталь. Его оценки будут на уровне: "Красивая девочка! Красивый костюм!", - пояснила vb.kg Оксана Поляничко.

Прошли на конгрессе презентации по направлениям: классика, эстрадный танец, народный танец/стилизация народного танца, кыргызский танец, танцы стран Северного Кавказа и Закавказья, фламенко, ориенталь, современной хореографии (модерн, контемпорари, джаз, шоу), шоу на основе бальной хореографии, street dance, спортивный танец, акробатический танец, танец по заявке. Участники узнали, что конкретно оценивается судьями, какие существуют требования, какую лучше подобрать музыку, костюмы и прочее.

Выступил на конгрессе и психолог. Специалист рассказывала о том, как педагогу мотивировать учеников и их родителей, и как родителям мотивировать свое чадо. Как принимать успех и преодолевать неудачи и поражения.

"Конгресс, на мой взгляд, прошел очень плодотворно. Информация, которая была озвучена должна быть полезна не только инструкторам, хореографам, руководителям танцевальных студий и школ, но и родителям, которые приводят детей заниматься танцами. Многие мамы и папы отдают ребенка в студию только потому, что им самим некогда с ним чем-либо заниматься. Отсюда и отношение к занятиям. Есть настроение – приведу, нет – не приведу на занятие! Это в корне неверный подход. К сожалению, сейчас очень редко можно встретить родителя, который бы целенаправленно вел ребенка к результату. А хочется, чтобы родители поддерживали детей, направляли, работали вместе с тренерами. Только тогда возможен рост и успех на соревнованиях. И когда ребенок вырастет, войдет во взрослую жизнь, столкнется с реальной конкуренцией, проблемами, он уже будет готов к трудностям и сможет легче их преодолевать", - добавила vb.kg Оксана Поляничко.