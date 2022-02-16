В школе №5 открылся новый учебный корпус

Сегодня в столице состоялось открытие нового учебного корпуса Национальной компьютерной гимназии №5 имени профессора А. Молдокулова, сообщает пресс-служба бишкекеской мэрии.

Новая пристройка, рассчитанная на 375 ученических мест, состоит из 14 учебных классов, столовой, актового и спортивного залов. Общая площадь 2297,10 м2.

Над объектом работала подрядная компания ФАО "Арыкан Иншаат Таахют Тиджарет" по заказу Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров.

Стоимость контракта составила 990 тысяч 546 долларов, финансирование осуществлялось за счет кредитных средств Саудовского Фонда Развития.

Отметим, что на сегодняшний день в городе Бишкек функционирует 97 школ, 86 детских садов.