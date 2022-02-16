Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

Кыргызпатент и университет "Манас" договорились сотрудничать

156  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 15 февраля состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и Кыргызско-Турецким университетом Манас (КТУ "Манас"). Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Документ подписали директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева и ректор КТУ "Манас" Алпаслан Жейлан.

Стороны будут сотрудничать в сфере координации совместной деятельности по организации повышения квалификации в области интеллектуальной собственности и развития инновационной инфраструктуры в высших учебных заведениях.

В рамках мероприятия состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом КТУ "Манас" по обсуждению вопросов повышения научно-исследовательского потенциала молодежи.

Со стороны Кыргызпатента было предложено:

  1. рассмотреть вопрос о внедрение образовательных программ по интеллектуальной собственности;
  2. с целью пробуждения изобретательских способностей школьников и вовлечения их в научно-исследовательскую, инновационную деятельность, закрепить общественных научных руководителей в региональных школах страны из профессорско-преподавательского состава университета, также совместно открыть инновационные центры на базе 3 школ.

Ректор ВУЗа выразил поддержку этим предложениям. Стороны договорились разработать план мероприятий по реализации рекомендаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414135
Теги:
Кыргызпатент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  