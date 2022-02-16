Кыргызпатент и университет "Манас" договорились сотрудничать

Вчера, 15 февраля состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Государственным агентством интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и Кыргызско-Турецким университетом Манас (КТУ "Манас"). Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Документ подписали директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева и ректор КТУ "Манас" Алпаслан Жейлан.

Стороны будут сотрудничать в сфере координации совместной деятельности по организации повышения квалификации в области интеллектуальной собственности и развития инновационной инфраструктуры в высших учебных заведениях.

В рамках мероприятия состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом КТУ "Манас" по обсуждению вопросов повышения научно-исследовательского потенциала молодежи.

Со стороны Кыргызпатента было предложено:

рассмотреть вопрос о внедрение образовательных программ по интеллектуальной собственности; с целью пробуждения изобретательских способностей школьников и вовлечения их в научно-исследовательскую, инновационную деятельность, закрепить общественных научных руководителей в региональных школах страны из профессорско-преподавательского состава университета, также совместно открыть инновационные центры на базе 3 школ.

Ректор ВУЗа выразил поддержку этим предложениям. Стороны договорились разработать план мероприятий по реализации рекомендаций.