Эдиль Байсалов избран председателем Регионального форума ЕЭК ООН

На 120-м заседании Исполнительного комитета Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций участники одобрили кандидатуру заместителя председателя кабинета Министров Эдиля Байсалова на пост председателя Регионального форума ЕЭК ООН по устойчивому развитию. Об этом сообщила пресс-служба кабмина

Мероприятие состоится 6-7 апреля 2022 года в городе Женева (Швейцарская Конфедерация).

Ожидается, что по итогам форума будет подготовлен отчет. Данный документ будет использован как справочный документ в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и социального совета в июле 2022 года.