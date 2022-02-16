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В Швейцарии волонтеры протестируют тюрьму

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- Умар Тамашев
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Власти Швейцарии обратились за помощью к местным волонтерам, чтобы протестировать новую тюрьму в кантоне Цюрих, передает The Local.

Согласно данным портала, заключенные исправительных учреждений Цюриха ранее пожаловались на условия содержания. В связи с этим власти отреагировали и построили новую тюрьму под названием Zurich West. Для того чтобы избежать критики со стороны осужденных, правительство начало собирать волонтеров для проверки новой тюрьмы.

Отмечается, что те, кто решит отбывать срок, будут делать это на добровольной основе, то есть никакой оплаты или компенсации не получат. Перед "заключением" добровольцы должны будут сдать все свои девайсы, обыск с раздеванием пройдет по желанию.

Волонтеры проведут в тюрьме четыре дня, им будет предложено трехразовое тюремное питание (мясное, вегетарианское или халяль). Каждый, кто хочет принять участие в акции, должен жить в Цюрихе или работать в кантоне, быть не моложе 18 лет и согласиться на проверку безопасности перед участием.

Администрация Zurich West попросила не рассчитывать на условия пятизвездочного отеля и заявила, что волонтеры смогут покинуть испытание досрочно, если им станет некомфортно.

"В этой тестовой операции есть только победители. Как участник вы можете испытать в безопасной обстановке, каково это - внезапно оказаться за решеткой для реально арестованного человека. Проведите собственное сравнение между вымыслом из различных сериалов и реальностью в Швейцарии", - говорится в сообщении администрации тюрьмы.

Тюремный срок продлится с 12 часов дня 24 марта до 10 часов утра 27 марта. Всем, кому не понравится тюремная жизнь, будет разрешено выйти досрочно, то есть необязательно отбывать все четыре дня.


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URL: https://www.vb.kg/414138
Теги:
Швейцария, тюрьма, мировые новости
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