ВОЗ рассказал, насколько вакцины от COVID-19 безопасны для беременных

Всемирная организация здравоохранения опубликовала памятку, предназначенную для беременных женщин, которые все еще сомневаются в безопасности вакцинации от коронавируса. В ней – шесть вопросов и шесть исчерпывающих ответов на них, подготовленных специалистами ВОЗ.

1. Могут ли беременные женщины прививаться от COVID-19?

Короткий ответ: да. Беременные женщины могут прививаться от COVID-19. Вакцины обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний, вызванных коронавирусом. Беременные женщины, если они еще не вакцинированы, должны иметь доступ к одобренным ВОЗ вакцинам, поскольку COVID-19 во время беременности подвергает их более высокому риску серьезного заболевания и рождения недоношенных детей.

Растущий объем данных, свидетельствующих о безопасности и эффективности вакцинации против COVID-19 во время беременности, говорит о том, что преимущества вакцинации во время беременности перевешивают потенциальные риски. Вакцинация против COVID-19 до или во время беременности особенно важна в условиях умеренной или высокой опасности передачи инфекции в конкретном сообществе, а также для женщин с повышенным индивидуальным риском заражения или тяжелого протекания заболевания.

2. Как COVID-19 влияет на беременных?

Как показывают итоги многочисленных исследований, у беременных женщин с COVID-19 тяжелое заболевание развивается чаще, чем у небеременных. Это означает, что беременным женщинам, которые заражены коронавирусом, чаще требуется госпитализация, интенсивная терапия и инвазивная вентиляция легких для облегчения дыхания. Кроме того, по сравнению со здоровыми беременными женщинами, беременные женщины с COVID-19 имеют повышенный риск преждевременных родов и рождения детей, нуждающихся в интенсивной терапии. У них также может быть повышенный риск мертворождения и материнской смертности.

Беременные женщины зрелого возраста (35 лет и старше), с избыточным весом или с такими заболеваниями, как диабет или гипертония, могут подвергаться еще более высокому риску серьезных негативных последствий для здоровья.

3. Эффективны ли вакцины против COVID-19 во время беременности?

В результате исследований было обнаружено, что вакцины против COVID-19 крайне эффективны для предотвращения тяжелых заболеваний, госпитализаций и смертей от COVID-19. Учитывая опыт использования других вакцин во время беременности, ученые ожидают, что все одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19 будут одинаково эффективно работать вне зависимости от наличия или отсутствия беременности.

Кроме того, исследования показали, что у беременных женщин, привитых от COVID-19, вырабатываются антитела, которые далее попадают в пуповинную кровь младенцев. Это говорит о том, что дети также могут получать защиту в результате вакцинации матерей.

4. Что известно о безопасности вакцин против COVID-19 во время беременности?

Хотя беременные женщины не были включены в первоначальные клинические испытания вакцин против COVID-19, база данных, свидетельствующих о безопасности вакцинации во время беременности, постоянно расширяется.

В нескольких странах, где широко применяется вакцинирование против COVID-19 во время беременности, беременные женщины находятся под постоянным наблюдением. При этом никаких проблем, связанных с протеканием беременности, у них выявлено не было.

Так, по состоянию на февраль 2022 года в США под наблюдением после вакцинации находились более 198 000 беременных женщин. Большинство из них получили вакцины Pfizer-BioNTech, BNT162b2 и Moderna mRNA-1273. В результате исследования не было обнаружено каких-либо неблагоприятных исходов, связанных с вакцинацией во время беременности.

В Великобритании, по состоянию на февраль 2022 года, получили прививки от COVID-19 более 100 000 беременных женщин. Большинство из них были привиты мРНК- вакцинами; примерно 10 процентов получили вакцину AstraZeneca AZD1222. Анализ данных выявил сходные показатели исхода родов как у вакцинированных, так и непривитых беременных женщин.

Для всех вакцин, на которые распространяются предварительные рекомендации ВОЗ, были проведены испытания на животных. Эти исследования не продемонстрировали никаких вредных последствий вакцинации у беременных животных и их детенышей.

Ни одна из вакцин, на которые распространяются временные рекомендации ВОЗ, не содержит живого вируса, вызывающего COVID-19. Это означает, что вакцины в принципе не способны вызывать заражение беременных женщин или их детей.

5. Следует ли женщинам, которые пытаются забеременеть, прививаться от COVID-19?

Да. Предварительная вакцинация – важный инструмент защиты женщин и их детей от COVID-19 во время беременности. Женщины, которые пытаются забеременеть, могут прививаться от COVID-19. Растущее количество данных не выявило какого-либо негативного влияния вакцинации на фертильность или способность забеременеть. При клинических испытаниях вакцин и в ходе масштабного исследования пар, пытающихся зачать ребенка, частота наступления беременности была одинаковой как для тех, кто получал вакцины против COVID-19, так и для тех, кто их не получал.

ВОЗ не рекомендует откладывать беременность или прерывать беременность из-за вакцинации против COVID-19. Согласно выводам экспертов, никаких тестов на беременность перед вакцинацией проводить не следует.

6. Итак, суммируя сказанное, что нужно знать беременным женщинам и тем, кто планирует забеременеть, о прививках против COVID-19?

Учитывая значительные риски, связанные с COVID-19 во время беременности, крайне важно как можно скорее обеспечить доступ к одобренным ВОЗ вакцинам против COVID-19 беременным женщинам и тем, кто планирует забеременеть – это поможет защитить их здоровье и здоровье их детей. Текущие данные свидетельствуют о том, что если беременные женщины еще не вакцинированы, польза от вакцинации против COVID-19 во время беременности перевешивает любые потенциальные риски.

Беременные женщины и те, кто планирует забеременеть, должны быть своевременно проинформированы о рисках заражения COVID-19 во время беременности, преимуществах вакцинации и о факторах, свидетельствующих о пользе прививок: