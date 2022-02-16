За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались почти девять тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 8988 человек. Такие данные на 16 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.
Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 6268 человек. Всего первой дозой вакцинированы 1 387 574 человека.
Повторно первичной серией – 743 человека. Общее количество сделанных прививок второй дозой – 1 130 777.
Бустерную дозу получили – 1977 человек. Общее количество сделанных прививок 3-й дозой – 94 864.
Согласно данным по полученной бустерной дозе, за сутки вакцинированы в:
г. Бишкек – 142;
г. Ош – 140;
в Чуйской области – 138;
в Ошской области – 292;
в Таласской области – 92;
в Нарынской области – 58;
в Иссык-Кульской области – 308;
в Джалал-Абадской области – 596;
в Баткенской области – 211.