За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались почти девять тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 8988 человек. Такие данные на 16 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.

Из этого количества граждан первичной серией вакцинировано – 6268 человек. Всего первой дозой вакцинированы 1 387 574 человека.

Повторно первичной серией – 743 человека. Общее количество сделанных прививок второй дозой – 1 130 777.

Бустерную дозу получили – 1977 человек. Общее количество сделанных прививок 3-й дозой – 94 864.

Согласно данным по полученной бустерной дозе, за сутки вакцинированы в:

г. Бишкек – 142;

г. Ош – 140;

в Чуйской области – 138;

в Ошской области – 292;

в Таласской области – 92;

в Нарынской области – 58;

в Иссык-Кульской области – 308;

в Джалал-Абадской области – 596;

в Баткенской области – 211.