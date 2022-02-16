Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Узбекистан в конце марта этого года, сообщат СМИ.

Об этом стало известно по итогам встречи членов Совета старейшин Организации тюркских государств с президентом Турции.

В ходе встречи Эрдоган поддержал мнение, что благодаря политической воле президента Узбекистана не только полностью обновилась атмосфера в Центральной Азии и восстановились добрососедские связи, но и установились прочные братские связи с государствами-членами Организации тюркских государств, налажена ее полноценная деятельность.

Он также выразил уверенность в том, что саммит Организации тюркских государств, который состоится осенью в Узбекистане, будет иметь важное значение для вывода деятельности этой организации на новый уровень.

"Прошу передать искренние приветствия и наилучшие пожелания моему брату Шавкату Мирзиёеву", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что Турция по итогам прошлого года заняла четвертое место во внешнеторговом обороте Узбекистана. Общий товарооборот между странами превысил 3,3 миллиарда долларов, из которых узбекский экспорт – 1,6 миллиарда долларов, импорт – 1,7 миллиарда долларов. По итогам этого года поставлена цель довести товарооборот до отметки в 5 миллиардов долларов.