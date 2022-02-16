Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь

Наоми Кэмпбелл впервые явила миру свою дочку. Звездная мама снялась с ней для обложки нового номера британского журнала Vogue.

Раньше 51-летняя модель публиковала в своем Instagram лишь ножки или ручки малышки, а сейчас мы впервые можем увидеть ее целиком. На снимке, пока единственном доступным в сети, Наоми в черном топе и юбке-карандаш держит дочку на руках. Правда, лица практически не разобрать, так как девочка повернула голову в профиль. Поклонники модели не теряют надежды, что в интервью она раскроет и имя дочки.

Я всегда знала, что однажды у меня будет ребенок, - гласит вынос на обложке.

Напомним, Наоми Кэмпбелл сообщила всему миру, что впервые стала матерью, 18 мая прошлого года:

Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать всю ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви больше этой, – написала Наоми, опубликовав первое фото малышки.

Первое время поклонники гадали, кто отец малышки, удочерила ли девочку модель или воспользовалась услугами суррогатной матери. Но вероятнее всего последняя версия. Поэтому сейчас основная интрига в том, была ли малышка зачата при помощи донорской спермы или у нее все же есть биологический отец.

Источник: hellomagazine