Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь

192  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наоми Кэмпбелл впервые явила миру свою дочку. Звездная мама снялась с ней для обложки нового номера британского журнала Vogue.

Раньше 51-летняя модель публиковала в своем Instagram лишь ножки или ручки малышки, а сейчас мы впервые можем увидеть ее целиком. На снимке, пока единственном доступным в сети, Наоми в черном топе и юбке-карандаш держит дочку на руках. Правда, лица практически не разобрать, так как девочка повернула голову в профиль. Поклонники модели не теряют надежды, что в интервью она раскроет и имя дочки.

Я всегда знала, что однажды у меня будет ребенок, - гласит вынос на обложке.

Напомним, Наоми Кэмпбелл сообщила всему миру, что впервые стала матерью, 18 мая прошлого года:

Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать всю ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви больше этой, – написала Наоми, опубликовав первое фото малышки.

Первое время поклонники гадали, кто отец малышки, удочерила ли девочку модель или воспользовалась услугами суррогатной матери. Но вероятнее всего последняя версия. Поэтому сейчас основная интрига в том, была ли малышка зачата при помощи донорской спермы или у нее все же есть биологический отец.

Источник: hellomagazine


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414154
Теги:
США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  