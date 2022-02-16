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В Беловодске людям с ОВЗ раздавали муку с плесенью

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- Назгуль Абдыразакова
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Гуманитарная помощь в виде муки, которую раздавали для лиц с ограниченными возможностями в селе Беловодск была с плесенью и была не пригодна для использования. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Аскар Турдугулов, известный под именем Оскар Райс.

"Прислали в директ: "Хочу Вам рассказать о факте вопиющего случае отношения власти к людям с инвалидностью которые тоже являются гражданами Кыргызстана 11 февраля московский район село Беловодск в первомайском айыл омоту раздали муку в виде гумпомощи, но она не пригодна к употреблению. На видео видно, что она с плесенью, что покрылась коркой и комками. Просим осветить этот случай", - говорится в сообщении Турдуголова.


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URL: https://www.vb.kg/414156
Теги:
гуманитарная помощь, Чуйская область, ЛОВЗ
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