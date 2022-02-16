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Политолог: Акылбек Жапаров справляется с функцией кризисного менеджера

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане председатель кабмина Акылбек Жапаров взял на себя функции кризисного менеджера и вполне успешно справляется с этой задачей. Таким мнением с vb.kg поделился политолог Марс Сариев, комментируя прошедшую вчера, 15 февраля, пресс-конференцию Акылбека Жапарова.

"Он на самом деле профессионал, с моей точки зрения, кризисный менеджер, и он сейчас находится на своем месте. Полностью поддерживаю все его действия. Он взял на себя очень большую рискованную ответственность, как и президент Садыр Жапаров", - считает Марс Сариев.

По словам политолога, это впервые в истории Кыргызстана, когда премьер-министр вышел на открытый диалог с журналистами.

"Премьер-министры до этого напрямую с журналистами не встречались. Потому что раннее так была построена система, что все премьер-министры были козлами отпущения. Президент принимал решения, а отвечал премьер-министр. А вот сейчас, когда у нас президентская форма правления, полная ответственность лежит на обоих Жапаровых. И журналисты в этот раз, как я заметил, были настроены менее скептически. И оправдались прогнозы Жапаров о 300 миллиардах сомов консолидированного бюджета, получилось даже больше. Я думаю, что экономический курс - нормальный", - отметил Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/414158
Теги:
Акылбек Жапаров, Марс Сариев, Кыргызстан, кабмин
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