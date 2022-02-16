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Счетная палата: Посольство КР в РФ завышала нормы расхода ГСМ

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- Алина Мамаева
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Советом Счетной палаты утвержден отчет об аудите соответствия с элементами аудита эффективности исполнения бюджета в Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации за период 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба ведомства.

Аудитом отмечены отдельные недостатки по соблюдению Бюджетного кодекса КР.

Так, в отсутствии в смете расходов бюджетных средств уточненного планового показателя по статье "Арендная плата", Посольству открывалось финансирование Министерством финансов.

Приказом руководителя Посольства утверждались нормы расхода ГСМ на служебный транспорт, которые оказались завышенными по сравнению с линейными нормами расхода топлива на автомобильном транспорте, утвержденными уполномоченным органом.

По итогам аудита направлены Министерству иностранных дел и объекту аудита предписания и рекомендации Счетной палаты об устранении выявленных недостатков в целях недопущения их в дальнейшей деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/414165
Теги:
посольство, Кыргызстан, Счетная палата
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