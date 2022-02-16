Погода
$ 84.70 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

По ушам можно распознать симптомы рака

217  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Злокачественные опухоли в области шеи очень коварны и выявить их иногда можно по очень необычным, неспецифичным признакам, среди которых заложенность в ушах, заявил врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш. Передает РИА Новости.

Как объяснил специалист, рак в области шеи может дать осложнение на любую часть тела, так как распространяется через кровь и лимфатическую систему. Он отметил, что опухоли в районе головы становятся все более распространенными, но информации о них пока что мало. Существует мнение, что этот вид онкологических заболеваний развивается часто из-за вируса папилломы человека.

Опухоли шеи и головы часто развиваются в районе носа и горла, поэтому симптомы появляются в этих областях, но иногда случаются необычные проявления.

"Например, постоянно заложенные уши - ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг нее", - рассказал Кубеш.

Также на рак могут указывать отечность шеи, болезненное состояние десен, язвы и пятна во рту. При этом врач отметил, что это неспецифические симптомы рака, поэтому часто люди не придают им значения.

"Боль в горле, которая длится более двух недель, или если у вас есть какие-либо изменения голоса или охриплость, также должны вызывать тревогу", - продолжил специалист.

Он подчеркнул, что рак необходимо выявить как можно раньше - так шансы на излечение намного выше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414166
Теги:
онкология, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  