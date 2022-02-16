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В МТУ № 18 опровергли раздачу угля и муки от имени кандидата в депутаты

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- Асия Канаева
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Информация о том, что жителям Свердловского района бесплатно раздают уголь и муку за то, чтобы они голосовали на предстоящих выборах за кандидата в депутаты Эльнуру Алканову, не соответствует действительности. Об этом заявляют представители МТУ № 18.

В муниципальном территориальном управлении № 18 опровергают то, что председатель квартального комитета, якобы, раздавала уголь и муку, и агитировала 27 февраля прийти на избирательный участок и поставить галочку за кандидата в депутаты. Материальная помощь, как уточняют в МТУ, раздается малоимущим бишкекчанам исключительно по линии мэрии кыргызской столицы.

Тем не менее, МВД продолжает проверку информации о подкупе избирателей.

Напомним, что повторные выборы 27 февраля текущего года пройдут в Свердловском и Первомайском одномандатных округах.


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URL: https://www.vb.kg/414167
Теги:
выборы, Кыргызстан, политика, подкуп, Эльнура Алканова
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