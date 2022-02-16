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В Ошской области задержана группа серийных воров

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- Назгуль Абдыразакова
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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска УВД Ошской области и отделения милиции села Мады, 12 февраля 2022 года задержана организованная группа, занимавшаяся кражами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, задержаны 23 летний Л.уулу О. житель Араванского района и 29 летний Б. Б. житель Кара-Суйского района. Они водворены в изолятор временного содержания Кара-Суйского РОВД.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 (кража) УК КР.

Среди задержанных установлена личность преступника, совершившего ряд других краж. Установлено, что преступной группой в отношении потерпевших нанесен ущерб на сумму более 500 тысяч сомов. Один из подозреваемых ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражу со взломом.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/414169
Теги:
задержание, кража, Ошская область
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