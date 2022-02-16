Эмомали Рахмона подозревают в торговле героином и продаже Памира Китаю

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взрывает ситуацию в Азии на границе с Китаем и Афганистаном. Об этом пишет таджикистанский журналист Темур Варки на сайте ПАЁМ.net.

"Рахмон согнал на Памир тысячи карателей, спецназы МВД, ГКНБ, МО, прилетел даже белорусский спецназ МВД. В Хорог для убийства граждан доставлены бронетранспортёры и пушки.

Он требует от населения города Хорог выдать участников и активистов митинга протеста против полицейского беспредела", - пишет Темур Варки.

"Либо это шумиха, отвлекающий маневр и прикрытие провоза крупной партии героина, либо, как пишут таджикские и российские эксперты, продажа Бадахшана Китаю и выполнение повышенных обязательств по контракту", - добавляет автор.

Варки считает, что версия о героиновых поставках Талибана Рахмону наиболее вероятна.

"Ранее разные источники уже сообщали, что ГКНБ Таджикистана под руководством Саймумина Ятимова и Талибан осуществляют переправку крупной партии, в несколько тонн, героина через Бадахшан в счет оплаты каких-то услуг Эмомали Рахмона Талибану.

Как тут не вспомнить, к слову, недавнюю просьбу, слова Ятимова на переговорах с кыргызским коллегой Ташиевым прикрыть его и помочь ему в одном деле. То ли Ташиев должен беспрепятственно пропустить этот груз, получив свою долю, то ли вовремя поджечь границу для отвлекающего маневра. Вот и Талибан накануне призвал Таджикистан и Кыргызстан к решению спорных вопросов на границе путем диалога.

Тем временем, жители Хорога недавно сообщали о подозрительных автомобилях с людьми, одетыми в афганскую одежду, которые курсировали по ночам между отделами таджикских спецслужб в Хороге и границей.

Город Хорог взят в блокаду, опутанную колючей проволокой. Жителям рекомендовано не покидать дома", - сообщает журанлист.

Варки заявляет, что возможно под карательную операцию против народа Бадахшана подверстаны и другие цели.

"В кругах политологов и аналитиков наряду с героиновой версией не менее убедительно звучит версия продажи Рахмоном Бадахшана Китаю. Речь идет о Мургабе. Это огромное высокогорное плато на крыше мира с лунным ландшафтом и многочисленными разведанными советскими геологами запасами, от границы с Китаем до Рушана.

Мои друзья журналисты и геологи советского периода говорили, что мы в Таджикистане и на Памире ходим не только по золоту и серебру, но по всей системе таблицы Менделеева и что Таджикский Бадахшан - это НЗ, неприкосновенный запас СССР. Кто не знает, первая советская бомба, которая сослужила огромную службу в построении системы ядерного сдерживания, была начинена таджикским ураном", - пишет журналист.

Теперь, эта территория, территория Бадахшана якобы отдается китайскому соседу в аренду сроком на 100 лет. Ранее в прессу попал документ, согласно которому на фоне захвата талибаном памирского приграничья Эмомали Рахмон сам предложил Китаю передать ему землю, на которой построена китайская база на таджикском Памире в Горно-Бадахшанской автономной области.

"Почему Рахмон это делает сейчас? Он надеется, что весь мир сегодня занят напряженной ситуацией вокруг Украины, что миру не до Памира, не до крыши мира. Рахмон, как считают аналитики, также торопится закончить зачистку несогласных перед транзитом власти по наследству своему сыну Рустаму, - отмечает Варки.

По его словам, если Рахмон применит силу против жителей Хорога, это может иметь самые печальные последствия для стабильности в Таджикистане и во всем регионе.

"Слишком чувствителен этот уголок, этот краеугольный камень безопасности в Азии, это сердце Азии, которое питает все низовья до Каспия водой, средоточие и перекресток интересов, нервный узел на границе с Китаем, Индией, Пакистаном и Афганистаном, чтобы позволить самозванцу с заочным колхозным образованием обрушить мир на крыше мира", - заключает Темур Варки.