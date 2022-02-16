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Названа опередившая пандемию COVID-19 по смертельности угроза человечеств

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- Наталья Крайнова
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Загрязнение окружающей среды выбросами парниковых газов и токсичными отходами оказалось опаснее для человечества, чем пандемия коронавируса. Смертельную угрозу плохой экологии и COVID-19 оценили специалисты ООН в своем докладе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По данным исследователей, загрязнение планеты пестицидами, пластиком, электронными отходами и углеродными эмиссиями ежегодно приводит к преждевременной смерти около девяти миллионов человек - этот показатель в разы опережает число летальных исходов от коронавируса. Согласно статистическому сервису Worldometer, от COVID-19 каждый год погибает около 5,9 миллиона человек.

"Существующие подходы по управлению рисками, связанными с загрязнением планеты токсичными веществами, явно не работают, так как по всему миру нарушаются права людей на чистую, безопасную для здоровья и устойчивую окружающую среду", - заявил один из авторов отчета, специальный докладчик ООН Дэвид Бойд (David Boyd).

Помочь решить проблему, по мнению специалистов, может запрет на токсичные синтетические вещества, которые являются канцерогенными и плохо разлагаются в естественной среде - подобные соединения, например, используют для создания антипригарного покрытия на посуде. В ООН также порекомендовали очищать особо загрязненные участки Земли и в крайних случаях организовать переселение для уязвимых общин.


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URL: https://www.vb.kg/414171
Теги:
экология
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