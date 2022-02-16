Бельгия перешла на четырехдневную рабочую неделю

Жители Бельгии смогут работать всего четыре дня в неделю. Это стало возможным после того, как правительство согласовало новую трудовую сделку, направленную на придание гибкости жесткому рынку труда. Об этом сообщает UNN.

"Пандемия коронавируса заставила людей работать более гибко и сочетать свою личную и рабочую жизнь. Это и привело к новым способам работы", - заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

Работники, просившие об изменениях, смогут теперь работать до 10 часов в день, конечно, если согласятся профсоюзы, вместо максимальных 8 часов в настоящее время. И все ради того, что работать на один день в неделю меньше.

Бельгийцы также смогут работать больше в течение одной недели и меньше на следующей за ней, что позволит людям лучше управлять своей работой и личной жизнью.

По новому соглашению, работодатель не имеет права беспокоить сотрудника в нерабочее время. Такое правило распространяется для компаний с более чем 20 сотрудниками.