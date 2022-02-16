В Нарыне новый мэр - Канболот Тутуев

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Тутуев Канболот Мусаевич назначен мэром города Нарын Нарынской области Кыргызской Республики. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Согласно данным из СМИ

Тутуев родился 19 августа 1982 в селе Насирдин сельского округа Кара-Гуз Кара-Кульджинского района.

Трудовая деятельность

2006-2007 - ведущий специалист в Ошской областной государственной администрации. 2010 - специалист первой категории в мэрии города Ош. 2010-2012 - пресс-секретарь губернатора Ошской области. 2012 - ведущий специалист в полномочном представительстве правительства в Ошской области. 23.112012-06.2017 - руководитель Аппарата государственной администрации Кара-Кульджинского района. 19 июня 2017 г. распоряжением премьер-министра С.Жээнбекова назначен заместителем главы государственной администрации - акима Кара-Кульджинского района Ошской области.

Образование