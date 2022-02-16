В Нарыне новый мэр - Канболот Тутуев

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Тутуев Канболот Мусаевич назначен мэром города Нарын Нарынской области Кыргызской Республики. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.
Согласно данным из СМИ
Тутуев родился 19 августа 1982 в селе Насирдин сельского округа Кара-Гуз Кара-Кульджинского района.
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