Марк Цукерберг объявил об изменении ключевых ценностей Meta

Марк Цукерберг провел виртуальную встречу всех сотрудников компании Meta, на которой объявил об изменении ее ключевых ценностей. По словам американского медиамагната, сотрудники должны быть открытыми, смотреть в будущее и все делать вместе. Новый слоган компании призывает их ставить на первое место компанию и metamates – "напарников по Meta". Об этом сообщает Insider.

Итак, у Meta появился новый слоган – "Meta, metamates, me". Это отсылка к военно-морской пословице "Ship, shipmates, self", которая означает, что важнее всего корабль, затем его экипаж, а потом уже ты сам. Таким образом, слоган призывает сотрудников ставить на первое место компанию и коллег.

Также компания поменяла и некоторые другие слоганы.

"Move fast" ("Делай быстро") поменяли на "Move fast together" ("Делай быстро вместе").

"Be bold" ("Будь смелым") - на "Build awesome things" ("Создавай классные вещи").

"Be open" ("Будь открытым") - на "Live in the future" ("Живи в будущем") и "Be direct and respect your colleagues" ("Будь непосредственным и уважай коллег").

Появился также слоган "Focus on long-term impact" ("Сфокусируйся на долгосрочном эффекте").

Марк Цукерберг советует сотрудникам Meta не быть "nice ourselves to death" – "до смерти умилительными".

Также Facebook поменяла название ленты новостей: вместо News Feed осталось просто Feed.

Напомним, Цукерберг переименовал компанию Facebook в Meta в октябре 2021 года и тогда же заявил, что будет развивать метавселенную.