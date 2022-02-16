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Выпускникам: оплатить регистрационный взнос на ОРТ можно онлайн

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В Кыргызстане стартовала регистрация абитуриентов на общереспубликанское тестирование. Для участия в ОРТ необходимо оплатить регистрационный взнос. Сделать это можно онлайн через кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!". Стоимость основного и каждого предметного теста составляет 370 сомов.

Как оплатить быстро и удобно? Смотрите видеоинструкцию.

1. Откройте приложение "Мой О!", раздел "О!Деньги".

2. Выберите "Образование", затем "Регистрационный взнос на ОРТ".

3. Укажите ФИО, точную сумму и оплатите.

Для подтверждения оплаты при регистрации достаточно указать номер чека, дату и сумму платежа.

Регистрация на ОРТ в этом году проводится онлайн до 6 апреля. Само тестирование пройдет в мае. Подробная информация доступна на сайте ЦООМО.

О приложении

Приложение "Мой О!" – это цифровая экосистема, которая объединяет кошелёк "О!Деньги", личный кабинет абонента О! и маркетплейс "О!Маркет".

"Мой О!" позволяет:

  1. управлять номером О! и заботиться о балансе близких;
  2. бесконтактно оплачивать более 2000 сервисов с баланса телефона, кошелька или привязанной карты;
  3. пополнять кошельки и карты банков Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Украины;
  4. получать кешбэк до 12%;
  5. пополнять "О!Деньги" без комиссии в 3000 платежных терминалах О!;
  6. обналичивать средства с кошелька в любом из 100 магазинов O!Store по всей стране.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.


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URL: https://www.vb.kg/414180
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#O!, PR
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