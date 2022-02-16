Выпускникам: оплатить регистрационный взнос на ОРТ можно онлайн

В Кыргызстане стартовала регистрация абитуриентов на общереспубликанское тестирование. Для участия в ОРТ необходимо оплатить регистрационный взнос. Сделать это можно онлайн через кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!". Стоимость основного и каждого предметного теста составляет 370 сомов.
Как оплатить быстро и удобно? Смотрите видеоинструкцию.
1. Откройте приложение "Мой О!", раздел "О!Деньги".
2. Выберите "Образование", затем "Регистрационный взнос на ОРТ".
3. Укажите ФИО, точную сумму и оплатите.
Для подтверждения оплаты при регистрации достаточно указать номер чека, дату и сумму платежа.
Регистрация на ОРТ в этом году проводится онлайн до 6 апреля. Само тестирование пройдет в мае. Подробная информация доступна на сайте ЦООМО.
О приложении
Приложение "Мой О!" – это цифровая экосистема, которая объединяет кошелёк "О!Деньги", личный кабинет абонента О! и маркетплейс "О!Маркет".
"Мой О!" позволяет:
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817. Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037.