Омикрон, по мнению эпидемиологов и наших, и зарубежных, приобретает черты типичной сезонной ОРВИ и гриппа. У него короткий инкубационный период, те же пути передачи и клинические проявления заболевания. На этой неделе в стране наблюдается тенденция к стабилизации - показатели госпитализации не увеличились, к счастью, не растет смертность.

Безусловно, на снижение заболеваемости повлияла вакцинация. По данным Минздрава, первую дозу вакцины у нас получила половина взрослого населения (55 процентов). Среди тех, у кого развиваются клинические проявления болезни - 70 процентов не вакцинированные, именно у них омикрон протекает тяжело. Отсюда, по мнению врачей, не снижается количество тяжелых больных. Конечно, заражаются и те, кто сделал прививку, но они чаще всего болеют легко.

Риски усиления распространения инфекции, хотя и низкие, но существуют. Поэтому все мы должны соблюдать масочный режим в общественных местах, дезинфицировать руки. Кстати, как установили японские ученые, почти стопроцентное инфицирование возникает после 15 минут общения с заразившимся человеком, который не носит маску и находится на расстоянии менее 50 см от собеседника, в маске - почти с нулевой вероятностью.

Как сказала Светлана Молдалиева, при гриппе и ОРВИ, так и при омикроне антибиотики с антикоагулянтами не только не нужны, но и могут нанести вред организму. Антикоагулянты широко применяли при COVID–19. Но это совсем не безобидные препараты, они увеличивают риск внутренних кровотечений. Тем более что омикрон, судя по клиническому опыту, не вызывает такого поражения сосудов и склонности к тромбообразованию, как предшествующие штаммы. И, конечно, вирусную инфекцию нельзя лечить антибиотиками. Их применение приводит к тому, что мы подавляем собственную полезную микрофлору и ослабляем свой иммунитет.

Но омикрон продолжает атаковать детей, поражая их бронхи. "В особой группе риска заражения омикроном находятся дети в возрасте до одного года с врожденной патологией и несовершеннолетние с любой соматической патологией", - сказал член Научно–консультативного комитета COVID–19, доктор медицинских наук, профессор Шайырбек Сулайманов.

По его словам, детей госпитализируют с омикроном чаще из–за его особенности - этот вариант COVID–19 легко размножается в бронхах и намного хуже в легких по сравнению с дельтой. Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Как пояснил профессор Сулайманов, в отличие от взрослых у детей в силу их анатомо–функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям. Проблема в том, что, чем меньше ребенок, тем уже просвет его бронхов и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее.

При наличии признаков инфекций дыхательных путей (повышение температуры тела, кашель, насморк или бронхиальной обструкции - шумное, свистящее дыхание, одышка) необходимо показать ребенка врачу и ни в коем случае не лечить его самостоятельно, поскольку это чревато серьезными последствиями.