Фотофакт: По бордюрам - жми!

В Бишкеке впору устраивать соревнования по точности парковки. А то с глазомером и умением управлять автомобилем прямо беда.
Ну не хватает места на дороге машинам, теперь и бордюры сносят, арыки ими заваливают. Есть ли штраф за такое бордюроломающее вождение, но разве это дело - нашкодить и уехать? Пусть кто–то другой убирает, исправляет.
На фото ситуация в самом центре города (на Боконбаева - Абдрахманова, рядышком с банком). И таких разрушений от безалаберного вождения авто предостаточно! То на газонах сделают стоянку, то снесут клумбы декоративные в ящиках.
Внимательнее надо быть, неуважаемые водители!