Фотофакт: По бордюрам - жми!

В Бишкеке впору устраивать соревнования по точности парковки. А то с глазомером и умением управлять автомобилем прямо беда.

Ну не хватает места на дороге машинам, теперь и бордюры сносят, арыки ими заваливают. Есть ли штраф за такое бордюроломающее вождение, но разве это дело - нашкодить и уехать? Пусть кто–то другой убирает, исправляет.

На фото ситуация в самом центре города (на Боконбаева - Абдрахманова, рядышком с банком). И таких разрушений от безалаберного вождения авто предостаточно! То на газонах сделают стоянку, то снесут клумбы декоративные в ящиках.

Внимательнее надо быть, неуважаемые водители!