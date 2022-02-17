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Фотофакт: По бордюрам - жми!

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке впору устраивать соревнования по точности парковки. А то с глазомером и умением управлять автомобилем прямо беда.

Ну не хватает места на дороге машинам, теперь и бордюры сносят, арыки ими заваливают. Есть ли штраф за такое бордюроломающее вождение, но разве это дело - нашкодить и уехать? Пусть кто–то другой убирает, исправляет.

На фото ситуация в самом центре города (на Боконбаева - Абдрахманова, рядышком с банком). И таких разрушений от безалаберного вождения авто предостаточно! То на газонах сделают стоянку, то снесут клумбы декоративные в ящиках.

Внимательнее надо быть, неуважаемые водители!


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URL: https://www.vb.kg/414183
Теги:
дороги, Бишкек, автомобили
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