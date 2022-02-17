Генконсульство КР в Стамбуле связалось с пострадавшей из Кыргызстана

Генеральное консульство КР в Стамбуле в оперативном порядке связалось с гражданкой КР Р.А., которая ранее осталась на улице с тремя детьми. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, на данный момент она не имеет каких-либо проблем.

"Женщина утверждает, что снимает квартиру в городе Кепез, где и находится вместе с детьми. В последующем она намерена легализовать свое пребывание в Турции и планирует остаться жить в данной стране.

В отношении ее мужа С.Й., согласно предписанию Департамента по семейным проблемам Управления безопасности города Кепез, был наложен судебный запрет на приближение к гражданке А.Р. на один месяц.

В свою очередь, Генеральным консульством КР в Стамбуле была дана консультация относительно оформления вида на жительство в соответствующих местных органах, а также легализации правового пребывания в Турции.

Вопрос на постоянном контроле Министерства и Генерального консульства КР в городе Стамбул".