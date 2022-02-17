Делегация ОШгу отправилась с визитом в Уральский регион

Делегация Ошского государственного университета отправилась с визитом в Уральский регион России. В городе Екатеринбурге делегация во главе с ректором вуза Кудайберди Кожобековым провела переговоры с ректорами ведущих высших учебных заведений Урала.

В указанных межвузовских встречах приняли участие генеральный консул Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге Руслан Бийбосунов и сотрудники консульского учреждения, которые состоялись в Уральском государственном экономическом университете, Уральском государственном медицинском университете, Уральском государственном педагогическом университете и Уральском федеральном университете.

Ректор Кожобеков и члены делегации ОшГУ обсудили со своими российскими коллегами вопросы межвузовского научно-образовательного сотрудничества, обмена студентами и преподавателями, академической мобильности, совместной подготовки кадров и возможности выдачи двойного диплома, публикации статей в научных журналах и другие темы, представляющие взаимный интерес сторон. Также делегация ОшГУ провела презентацию своего вуза.

Р.Бийбосунов на встрече с ректором УрГЭУ Силиным Яковом Петровичем отметил важность поддержания кыргызско-российского сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров, выразил готовность генконсульства и далее оказывать необходимую поддержку взаимодействию между вузами Кыргызстана и Уральского региона России.

Накануне, 11-12 февраля т.г., делегация ОшГУ в г.Челябинске провела ряд встреч с руководством Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, Челябинского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета.