Совет аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) прошел в Стамбуле

Состоялось 12-е заседание Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Стамбуле, в котором приняли участие аксакалы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. В настоящее время председателем от турецкой стороны в Совете аксакалов в ОТГ является член парламента, экс-Спикер Великого Национального собрания Турции, бывший премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым.

Кыргызскую Республику в Совете аксакалов Организации тюркских государств представляет по согласованию с главой государства экс-торага Жогорку Кенеша КР, бывший чрезвычайный и полномочный посол КР в Турции и Иране Медеткан Шеримкулов.

Азербайджан выдвинул на должность "аксакала" видного государственного деятеля, опытного дипломата, экс-премьер-министра, бывшего министра иностранных дел Гасан Гасанова.

От Казахстана аксакалом ОТГ стал член Совета сенаторов сената парламента Республики Казахстан, член Общественного совета Министерства иностранных дел Республики Казахстан Икрам Адырбек.

Узбекистаном выдвинут в Совет аксакалов в ОТГ председатель Комитета сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по молодежи, культуре и спорту Бахтиер Сайфуллаев.

Справочно: Совет аксакалов был создан в 2010 году после создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств в соответствии со статьей 9 Нахчиванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В 2021 году Совет сотрудничества тюркоязычных государств был преобразован в Организацию тюркских государств. Аксакалом от КР в этой влиятельной международной организации на протяжении последних лет являлся Бексултан Жакиев – народный писатель Кыргызстана. Первым аксакалом от КР в Совете старейшин был государственный деятель, видный дипломат Ишенбай Абдуразаков.